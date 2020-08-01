Коронавирус обнаружен у жителей 10 территорий Пермского края

15:35 | 13.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 72 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 10 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (57), 3 — в Лысьвенском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Верещагинском ГО, Куединском, Карагайском, Пермском муниципальных районах. Кроме того, в Кунгуре, Березниках, Бардымском МР и Юсьвинском МО зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6777 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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