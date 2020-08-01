Валерий Сухих: «Необходимость этих льгот не может подвергаться сомнению»

15:27 | 13.08.2020

До конца 2023 года могут продлить льготы на оплату ЖКУ для семей с низким доходом, на оплату услуг регионального оператора по вывозу ТКО для многодетных, на приобретение социального проездного для пенсионеров, а также на предоставление путевок для работников бюджетных учреждений.



В Законодательное собрание Пермского края внесен законопроект, который продляет действие ряда социальных мер для отдельных категорий граждан до 31 декабря 2023 года.



Проект закона предполагает продлить право многодетных малоимущих семей на освобождение от оплаты услуги по обращению с ТКО. Более того, для многодетных семей, чей среднедушевой доход незначительно превысил величину прожиточного минимума, сохранится право на получение и других льгот предназначенных для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.



В пакет мер, действие которых может быть продлено до конца 2023 года, вошли меры по предоставлению пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, права на приобретение в период с 1 мая по 31 октября каждого года социального проездного документа независимо от получаемого ими дохода. Проездной действует на городском пассажирском, пригородном автомобильном транспорте, а также позволяет приобретать билеты на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.



Предполагается, что будет продлено действие субсидии для отдельных категорий граждан, чья доля расходов на оплату жилья и ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 18%.



К таким категориям граждан относятся: одинокие родители, неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, неработающие пенсионеры, имеющие подземный стаж работы в угольных шахтах края, труженики тыла, не имеющие права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям.



Также предложенная норма предлагает продлить срок предоставления денежной компенсации на оплату жилого помещения и ЖКУ для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа.



Сейчас компенсация предоставляется гражданам, работающим в государственных и муниципальных организациях государственной ветеринарной службы; культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения и членам их семей. Отметим, что согласно действующему законодательству педагоги, работающие и проживающие в сельской местности, также являются получателями компенсации на оплату жилья и ЖКУ.



Аналогичную компенсацию предоставляют пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в указанных выше организациях, при условии, что при выходе на страховую пенсию они пользовались соответствующей льготой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



В случае принятия законопроекта будет продлен срок действия льготы на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края. Мера поддержки действует для граждан, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы.



Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона финансирование этих мер на 2023 год составит более 3,5 млрд рублей.



«Краевые власти сохраняют все ранее взятые на себя социальные обязательства. Необходимость продления срока действия этих льгот не может подвергаться сомнению. С одной стороны, принятия этого закона требует от нас бюджетное законодательство, так как совсем скоро начнется большая работа по подготовке проекта бюджета на следующие три года. В то же время, это решение обеспечит социальные гарантии региона перед гражданами на несколько лет вперед», - отметил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.

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