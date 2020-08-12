На время проведения соревнований по триатлону в центре Перми будет закрыто движение

13:18 | 13.08.2020

16 августа на время проведения чемпионата Пермского края по триатлону будет временно закрыто движение транспорта по нескольким улицам. Часть автобусов изменят маршрут следования.



С 06:30 до 12:00 16 августа в связи с проведением спортивного мероприятия будет закрыто движение транспорта на следующих участках:



– улица Монастырская от дома №2 до улицы Осинской;

– улица Максима Горького от улицы Монастырской до улицы Советской;

– улица 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской;

– улица Сибирская от улицы Монастырской до улицы Советской;

– улица Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Советской;

– Комсомольский проспект от дома №1 до улицы Советской;

– улица Куйбышева от улицы Монастырской до улицы Советской.



Кроме того, с 07:00 15 августа до 12:00 16 августа будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Монастырской на участке от дома №2 до улицы Осинской.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, часть автобусных маршрутов будет запущена в объезд.



Автобусы №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» и №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1» в направлении станции «Пермь-1» будут следовать до улицы Советской с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте в районе дома №11 по Комсомольскому проспекту.



Автобус №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» в направлении станции «Пермь-1» будет следовать по улицам Сибирской и Советской с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «станция «Пермь-1» в районе дома №1б по улице Советской.



Автобусы №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» и №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» будут следовать без заезда на станцию «Пермь-1».

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