Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье – шесть детей

12:44 | 13.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6777. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 12 августа – 0,97).



Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 44 женщины, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 2 - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 13 августа зафиксировано 182 летальных исхода от COVID-19. Еще 117 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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