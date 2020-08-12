В Прикамье подтверждено 72 случая коронавируса

12:37 | 13.08.2020

На 13 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 72 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии – 6777.



Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 4810 прикамцев. Четыре человека умерли: двое от коронавируса, двое – по другим причинам.



В России за сутки выявлено 5057 новых случаев COVID-19, всего их стало 907 758.

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