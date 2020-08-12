В Перми эвакуируют административные здания

12:15 | 13.08.2020

Как сообщает в своем ТГ-канале краевое минтербезопасности, в дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах столицы Прикамья. О каких именно учреждениях идет речь, министерство не указывает. По данным пермских СМИ, эвакуированы районные суды и вокзал «Пермь II».



На местах работают оперативные службы, реальной опасности для населения не выявлено, поясняет минтербезопасности. Личность сообщившего об угрозе взрывов устанавливается.

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