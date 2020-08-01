В Прикамье проведено почти 70 тысяч тестов на антитела к COVID-19

18:39 | 12.08.2020

За прошедший месяц количество исследований на антитела в Пермском крае увеличилось почти в три раза. Об этом заявил на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу главный санитарный врач Прикамья, руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.



В регионе проведено 69 132 теста на антитела (метод ИФА), у 7,1% жителей есть иммунитет к новой коронавирусной инфекции.



Напомним, на 12 августа в Пермском крае выявлено 6705 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4768 человек выздоровели. Еще 2059 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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