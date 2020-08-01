В пермском аэропорту монтируются телетрапы

18:34 | 12.08.2020

12 августа в рамках рабочего выезда врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ по установке телетрапов в аэропорту Большое Савино.



Как рассказал технический директор аэропорта Дмитрий Будрин, монтаж начался согласно графику в конце июля. Сейчас идет установка опорных конструкций – ротонд и поворотных камер. На следующем этапе будут смонтированы переходные галереи, после чего подрядчик приступит к наладке телетрапов. В планах завершить монтаж к 31 августа. Запустить «рукава» в эксплуатацию будет возможно после окончания реконструкции рулежной дорожки.



«У нас один из самых современных и лучших терминалов в стране. Но, к сожалению, жители Пермского края испытывают неудобства в связи с тем, что были затянуты сроки строительства телетрапов. Особенно зимой, когда холодно, очень некомфортно заходить в автобус и ехать до самолета или наоборот. Поэтому сейчас на особом контроле держим работу подрядчика. Рассчитываем, что уже в сентябре первые пассажиры смогут пройти по телетрапам», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Отметим, все пять рукавов марки «Тиссен Крупп» устанавливаются одновременно и будут прикреплены к галереям аэровокзала: по два к боковым и один к центральной. Подрядчик по установке – компания «Алексо», официальный представитель «Тиссен Крупп» на территории России. После ввода в эксплуатацию телетрапов автобусы для транспортировки пассажиров будут использоваться, в основном, для дальних стоянок воздушных судов.



Параллельно с монтажом телетрапов идет обустройство перрона, стоянки воздушных судов и рулежной дорожки С.



На территории аэропорта в ежедневном режиме трудятся более 130 человек, задействовано 20 единиц техники. На сегодня перрон почти готов, на нем уже уложен марочный бетон толщиной 30 см. Площадь покрытия составила более 35 тыс. кв. метров. Рабочим осталось забетонировать одну полосу примыкания к старому покрытию, ее будут укладывать вручную.



На рулежной дорожке С залит подстилающий слой бетона, началась укладка марочного. Одна полоса укладывается специальным асфальтоукладчиком GOMACO за одну рабочую смену. Также отсыпаны обочины шириной 4 метра, которые будут заасфальтированы.



На путях руления уложен тощий бетон, следующий шаг – два слоя гидроизоляционной аэродромной пленки, а затем укладка марочного бетона и обустройство обочин. Одна полоса укладывается специальным асфальтоукладчиком GOMACO за одну рабочую смену.



Дмитрий Махонин также отметил значимость для региона второго этапа реконструкции аэропорта Большое Савино. По его словам, реализация проекта позволит принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщений. В перспективе Прикамье может стать площадкой для крупных международных мероприятий в сфере культуры и спорта, а развитое авиасообщение будет способствовать этим начинаниям.



Ранее министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих отметил целесообразность реконструкции взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту. По его словам, с точки зрения развития транспортной инфраструктуры в Пермском крае нет ничего важнее аэропорта.



Отметим, краевые власти уделяют развитию аэропорта особое внимание. В конце 2017 года здесь начал функционировать новый терминал, пропускная способность которого составляет 904 пассажира в час. В новом терминале созданы все необходимые условия для удобства пассажиров.

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