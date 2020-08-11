Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае – 0,97

12:47 | 12.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 29 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6705. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 11 августа – 0,96).



Из 68 новых инфицированных – 23 мужчины, 44 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 12 августа зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 115 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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