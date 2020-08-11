В Пермском крае выявлено еще 68 случаев COVID-19

12:40 | 12.08.2020

На 12 августа за сутки, по официальным данным, в регионе подтверждено 68 случаев коронавируса, всего их стало 6705.



Выписаны 46 пациентов, всего выздоровели 4768 прикамцев. Трое инфицированных умерли – все не от COVID-19.



В России за сутки зафиксировано 5102 случаев коронавируса, из них 689 – в Москве. Всего за время пандемии в стране выявлен 902 701 инфицированный.

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