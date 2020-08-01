В Пермском крае от коронавируса вылечился 71% пациентов

17:59 | 11.08.2020

В Пермском крае, по данным на 11 августа, выявлено 6637 пациентов с коронавирусом, выздоровели 4722 человека. Доля выздоровевших от общего количества случаев COVID-19 в регионе за неделю практически не изменилась и составляет 71%. Это один из самых низких показателей в ПФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



На этой неделе среди регионов с наибольшим процентом пациентов, которые справились с коронавирусом, – Пензенская область с показателем 89%, Республика Марий Эл – 88% и Нижегородская область – 87% выздоровевших.



Регионы с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19 на этой неделе – Ульяновская область и Пермский край, где 71% пациентов полностью вылечились от коронавируса, Чувашская Республика – 63% выздоровевших, а также Саратовская область – 61%.



По ПФО в целом доля выздоровевших увеличилась за неделю до 78%: за весь период 86 922 человека благополучно справились с инфекцией.

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