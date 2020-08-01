Дмитрий Махонин поручил ускорить темпы строительства первого этапа ул. Строителей в Перми

17:51 | 11.08.2020

В рамках рабочей поездки в Дзержинский район врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход первого этапа реконструкции ул. Строителей. Протяженность участка составит 1,57 км. На сегодня работы ведутся между ул. Куфонина и ул. Вишерской.



Дмитрий Махонин отметил, что реконструкция ул. Строителей – один из ключевых дорожных и социально-стратегических проектов Пермского края.



«В этом году направляем на содержание, ремонт и реконструкцию дорог более 20 млрд рублей. На особом контроле – улица Строителей. Эта магистраль призвана перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Она добавит трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен. Стройка первого этапа сегодня полностью обеспечена деньгами. Объект проблемный, это подтверждают и обращения жителей в социальных сетях. Была задержка начала работ из-за доработки проекта, некоторые работы не были учтены, плюс вопросы выкупа участков. Поручил минтрансу и подрядчику ускориться, но качество работ страдать не должно. На это обращаю особое внимание приемочных комиссий. Жители должны получить качественные дороги», – обозначил Дмитрий Махонин.



Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что отставание от сроков составляет 5-6 месяцев. Однако в настоящее время с подрядчиком составлен новый график работ, позволяющий уже в этом году открыть движение от ул. Куфонина до ул. Желябова. Все работы на этом отрезке будут завершены к третьему кварталу 2021 года, подчеркнул министр.



Врио губернатора отметил, что новый объект должен быть «с умом» вписан в окружающее пространство, учитывать интересы пешеходов. Помимо новой дороги, необходимо предусмотреть бордюры, тротуары и разметку, а также остановочные комплексы.



Улица Строителей будет четырехполосной, с заездными карманами на автобусных остановках, обустроенными тротуарами и велосипедными дорожками. Весь проект разделен на 4 этапа. Первый – строительство автодороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской, второй – от ул. Вишерской до ул. Папанинцев, третий – от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, и четвертый, заключительный – от пл. Гайдара до ул. Стахановской. Будущая магистраль протянется на 7 километров, от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2024 год.



Общая стоимость строительства первого этапа сегодня составляет 2,067 млрд рублей. 400 млн рублей направлено по федеральной программе «Стимул». Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края.



Напомним, работы по первому этапу (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) начались в июле 2019 года. Подрядчиком выступает ООО «СКФ «АТМ». По контракту компания должна завершить все работы от ул. Куфонина до ул. Желябова к третьему кварталу 2021 года, а от ул. Желябова до ул. Вишерской – к четвертому кварталу 2021 года. Ход работ контролирует подведомственная краевому минтрансу организация – ГКБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.



В этом году подрядчик уже произвел перенос инженерных сетей, демонтировал трамвайные пути и контрактную сеть, отсыпал дополнительный и дренирующий слой из ПГС для устройства дорожной одежды, приступил к прокладке коллектора ливневой канализации.



Стоимость второго и третьего этапа строительства (ул. Вишерская – ул. Папанинцев – площадь Гайдара) – 2,5 млрд руб., стоимость четвертого этапа (от пл. Гайдара до ул. Стахановской) – 5,9 млрд руб. Общая стоимость проекта – 10,5 млрд руб.



На втором этапе подрядчик приступит к строительству участка от ул. Вишерской до ул. Папанинцев, сегодня в разработке находится проектно-сметная документация. Срок прохождения государственной экспертизы обозначен четвертым кварталом 2020 года. Готовность второго этапа по контракту – четвертый квартал 2022 года.



Третий этап строительства продлит улицу до площади Гайдара. По данному этапу уже разработана концепция, проекты планировки и межевания территории. Проектирование ведет ГБУ «Управление дорожного проектирования». Планируется, что проектно-изыскательские работы завершатся в декабре 2020 года. Сроки строительства данного участка дороги – 2021-2023 годы.



Последний, четвертый этап свяжет ул. Строителей с ул. Стахановской. По нему ГБУ «Управление дорожного проектирования» приступило к проектированию. Оно должно завершиться в декабре 2021 года. Сроки строительства последнего участка дороги – 2021-2024 годы.



Проект строительства ул. Строителей включает также возведение двух тоннелей. Оба будут пересекать Транссибирскую магистраль: один в створе ул. Углеуральской, второй – в створе ул. Вишерской. Ввод в эксплуатацию тоннелей намечен на 2023 год.



По строительству первого тоннеля конкурс состоялся 30 июня, сейчас идет стадия заключения контракта с подрядчиком. Сроки подготовки проекта – до конца 2021 года, строительство – 2022-2023 годы. Стоимость строительства тоннеля составит 1,65 млрд руб.



По возведению второго тоннеля контракт с подрядчиком заключен 26 июня. Сейчас он приступает к подготовке проекта. Планируется, что этот этап завершится в конце 2021 года, а в 2022-м подрядчик приступит к строительству. Стоимость этого тоннеля оценивается в 2,2 млрд руб.

© «Вечерние ведомости»