Коронавирус зафиксирован у жителей 19 территорий Прикамья

16:33 | 11.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 65 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (30), 8 — в Пермском муниципальном районе, 3 — в городском округе Кунгур. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Соликамском, Краснокамском ГО, Кунгурском муниципальном районе, Чайковском и Березниках. Кроме того, в Нытвенском, Чернушинском ГО, Березовском, Ординском, Уинском муниципальных округах, Частинском, Бардымском муниципальном районе и Губахе зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6637 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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