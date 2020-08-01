Пермь: новости дня
16:16 | 11.08.2020
В Перми будет создан новый спортивный кластер
В рамках рабочего выезда в Дзержинский район Перми врио губернатора Дмитрий Махонин посетил площадку по ул. Шпальной, 2, где в следующем году начнется строительство двух спортивных объектов. За счет средств бюджета Пермского края будет возведен Региональный центр по фигурному катанию, а при финансировании города появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами. Сейчас по ним ведется проектирование.
«В Дзержинском районе Перми существует серьезная проблема с нехваткой спортивных объектов. Жителям просто негде заниматься физкультурой и спортом, много вопросов задается в соцсетях. Решением станут сразу два спортивных центра, которые для удобства горожан будут построены на одном участке. Благодаря этому в микрорайоне Парковый – одном из самых густонаселенных в краевой столице – будет создан спортивный кластер. Это позволит значительно сократить расходы по дальнейшей эксплуатации комплексов. Важно, что вся инфраструктура будет рассчитана как на любителей здорового образа жизни, так и на профессиональных спортсменов», – отметил Дмитрий Махонин.
По данным министерства спорта Прикамья, Региональный центр по фигурному катанию будет включать в себя крытую ледовую арену с трибунами на 280 мест, гимнастическим и тренажерным залами, кабинетами для медиков, персонала, охраны. Общая площадь объекта составит 5-6 тыс. кв. метров. Оценочная стоимость объекта – 306,5 млн руб.
В построенном рядом ФОКе будет предусмотрен 25-метровый бассейн на 8 дорожек, малый бассейн для обучения плаванию, залы подготовительных занятий, тренажерный зал, тренерские и другие помещения, необходимые для организации удобной и безопасной работы объекта. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составляет 400-450 млн руб.
По словам руководителя проектного офиса Центра спортивной подготовки Пермского края Максима Зубарева, после завершения строительства в Региональном центре по фигурному катанию смогут заниматься порядка 500-600 человек, а в группах ФОК по плаванию (включая подводное и синхронное) – более 1000 детей.
«Потребность в искусственном льде в городе очень большая, так как количество фигуристов и хоккеистов ежегодно растет, – пояснил он. – Бассейны у нас также в приоритете при строительстве. Помимо спортивных групп в ФОКе смогут заниматься оздоровительным плаванием жители города. Доступным для посещений будет и тренажерный зал».
Несмотря на то, что разработку проектно-сметной документации спортивных сооружений ведут разные подрядные организации, они находятся в тесном взаимодействии для того, чтобы синхронизировать все вопросы по инженерным сетям и планировке фасадов в едином стиле. Ожидается, что проектирование будет закончено до конца текущего года. В 2021 году на площадку выйдут застройщики, а открытие спорткомплексов намечено на 2022 год.
Напомним, в Дзержинском районе также планируется построить многофункциональную арену (концертно-спортивный комплекс) на 10,5 тыс. мест. Объект входит в число приоритетных проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею краевой столицы. Строительство такого комплекса будет способствовать развитию в регионе хоккея, баскетбола, фигурного катания, шорт-трека и керлинга, а также позволит принимать соревнования самого высокого уровня.
© «Вечерние ведомости»
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