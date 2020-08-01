Новая выставка в Детском музейном центре расскажет маленьким пермякам о «Превращениях»

15:02 | 11.08.2020

12 августа для посетителей открывается еще один филиал Пермского краеведческого музея — Детский музейный центр (ул. Пермская, 78). К этому дню подготовлена новая выставка «Превращения». Она рассказывает о том, как природные объекты и явления переосмысливаются человеком, находят отражение в жизни, духовной и материальной культуре.



Авторы выставки представили окружающий мир как разнообразие геометрических фигур и предположили, что наиболее древней и естественной фигурой является круг (шар). И на самом деле, эту форму имеют многие природные объекты (звезды и планеты, яйца, гнезда, плоды, стволы деревьев), многие явления и процессы движутся по кругу (планеты вокруг Солнца, круговорот воды в природе, времена года и календарь), круг отражается в речевых конструкциях («круг друзей», «круг общения», «круг интересов»). На выставке можно найти ответы на вопросы: где в природе найти эти фигуры? Как человек превратил круги в колеса и другие изобретения? Как вращение колеса сдвинуло историю с места?



На выставке представлены предметы из разных коллекций Пермского краеведческого музея: археологии, металла, керамики, этнографии, дерева, декоративно-прикладного искусства, тканей, естественно-исторических коллекций.



Необычным дополнением выставки стали интерактивные модули, созданные на основе системы научной визуализации SciVi (Scientific Visualization), разработанной на кафедре математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ. Один из них наглядно демонстрирует правило Аллена. Оно гласит: среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела. Модуль представляет собой микрокомпьютер, сенсорный экран, а также схематичную карту. Посетитель специальным рычагом может выбрать определённую широту, и трёхмерная модель животного плавно «превращается» - принимает форму типичного обитателя этой географической зоны.



Рассказывать о выставке ее авторы начали в соцсетях (https://vk.com/kidsmuseumperm) задолго до момента открытия. В постах с хештегом #Превращения_ДМЦ они размещали информацию о представленных предметах, предлагали подписчикам выбирать экспонаты для выставки.

© «Вечерние ведомости»