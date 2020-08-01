Пермь: новости дня
14:04 | 11.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для любого жителя комфорт городской среды начинается с порядка во дворе»
В рамках рабочей поездки в Дзержинский район Перми врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин оценил качество работ по благоустройству территории на примере двора многоквартирного дома по ул. Строителей, 8. Ремонт придомовой территории был выполнен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (часть национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным).
«Повышение комфорта городской среды – один из приоритетов в работе региональной и муниципальной власти. Для любого жителя этот комфорт начинается с порядка в собственном дворе. Именно поэтому так много внимания уделяется благоустройству придомовых территорий. Существенную поддержку в этом вопросе оказывает нацпроект, направленный на создание благоприятных условий для жизни. Всего в Пермском крае в этом году приведут в порядок 231 двор и 104 общественных территории. Важно, чтобы работы были выполнены добросовестно – качество работ должно быть на 100%. Буду строго спрашивать с глав за результат», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
По словам председателя ТСЖ «Строителей, 8» Александра Волегова, в этом году дому исполнилось 32 года. За всё это время во дворе ни разу не производился комплексный ремонт. В результате на асфальтобетонном покрытии образовались ямы и провалы, в отдельных местах постоянно скапливалась и стояла вода.
«Благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» мы заменили во дворе асфальт, на месте пустыря обустроили парковочные места для автомобилей, сделали пешеходную дорожку по периметру всей территории. Дополнительно по программе капремонта мы произвели утепление торцевых стен и покраску фасада. Получилось комплексное благоустройство и двора, и внешнего облика дома», – сказал он.
Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что сами жители дома активно включились в процесс преобразований – обустроили красивый цветник, который радует глаз и создает уют во дворе.
«Жители очень рады ремонту. Руки сами тянутся украсить территорию. Спасибо им за такие прекрасные клумбы. К нам во двор теперь даже ходят полюбоваться соседи из других домов», – отметил Александр Волегов.
По данным министерства ЖКХ Прикамья, в этом году в Дзержинском районе Перми в рамках нацпроекта будут благоустроены 22 двора. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направлено порядка 53 млн руб. На объектах организован контроль и специализированный технический надзор. Жители многоквартирных домов совместно с представителями администрации района и подрядными организациями активно участвуют во всех этапах реализации работ. На сегодняшний день полностью работы завершены в 6 дворах района. Часть дворов уже прошла приемку, в остальных работы продолжаются.
«После лабораторных исследований проводится приемка выполненных работ. Участие в ней принимают не только специалисты районной и городской администрации, но и жители домов, а также представители общественных организаций», – уточняют в ведомстве.
Дворовые территории по национальному проекту «Жилье и городская среда» ремонтируют во всех районах города. Применяется комплексный подход: после ремонта жители получают новые дворовые проезды, тротуары, подходы к подъездам.
Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение трех лет.
В этом году ремонт дворовых территорий начался раньше обычного – уже в середине апреля. Благодаря образовавшейся экономии по нацпроекту в этом году в Перми отремонтируют 85 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. Ранее планировалось благоустроить 77 дворов возле 141 дома. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.
© «Вечерние ведомости»
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