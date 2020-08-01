Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье более 65% старше 45 лет

13:08 | 11.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6637. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 10 августа – 0,99).



Из 65 новых инфицированных – 26 мужчин, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 11августа зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 112 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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