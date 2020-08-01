В Прикамье зафиксировано 65 случаев коронавируса

12:56 | 11.08.2020

На 11 августа за сутки в Пермском крае выявлено, по официальным данным, 65 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 6637.



Выписаны 39 человек, всего выздоровели 4722 прикамца. Три человека умерли, причиной смерти стал не коронавирус.



В России за сутки подтверждено 4945 случаев COVID-19, всего их стало 897 599.

© «Вечерние ведомости»