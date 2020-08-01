Пермь: новости дня
18:40 | 10.08.2020
Пермяки могут пройти тест на антитела к COVID-19 в 8 лабораториях Прикамья
1. ООО "Философия красоты и здоровья";
2. ООО "МедЛаб Экспресс";
3. ООО "Клиника комплексной медицины "Клиницист";
4. ООО "КДЛ";
5. ООО "Лабораторные технологии";
6. ООО "Центр профессиональной медицины";
7. ООО "Инвитро";
8. ООО "Медицинский центр Альфа-Мед".
С подробной информацией о режиме работе и стоимости тестирования можно ознакомиться на сайтах и по телефонам данных организаций.
Отметим, тесты на антитела к COVID-19 проводятся для оценки возможного ответа организма на столкновение с вирусом. Нужно помнить о следующих особенностях применения экспресс-тестов в соответствии с рекомендациями производителей:
1. Экспресс-тесты рекомендуется использовать не ранее 3-го дня после появления клинических симптомов заболевания.
2. У пациентов, не имеющих клинических симптомов заболевания, рекомендуется проведение дополнительных клинических и лабораторных исследований.
3. При использовании экспресс-тестов необходимо строго придерживаться инструкции по применению.
Стоит отметить, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. Если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19.
Напомним, министерством здравоохранения Пермского края, совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора, при наличии у пациентов показаний, проводятся исследования образцов на COVID-19 методом ПЦР в лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"; ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница"; ГБУЗ "Пермская краевая станция переливания крови"; ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"; ГБУЗ ПК "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница"; регионального ГУФСИН; ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России.
© «Вечерние ведомости»
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