Пермяки могут пройти тест на антитела к COVID-19 в 8 лабораториях Прикамья

18:40 | 10.08.2020

В настоящее время жители края для различных целей могут пройти тестирование на наличие антител к COVID-19. Лабораторные исследования на наличие IgG и IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА для физических лиц и по договорам с организациями проводят только лаборатории негосударственной формы собственности (медучреждения, подведомственные минздраву Пермского края, лабораторные исследования на наличие IgG и IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА не проводят):



1. ООО "Философия красоты и здоровья";

2. ООО "МедЛаб Экспресс";

3. ООО "Клиника комплексной медицины "Клиницист";

4. ООО "КДЛ";

5. ООО "Лабораторные технологии";

6. ООО "Центр профессиональной медицины";

7. ООО "Инвитро";

8. ООО "Медицинский центр Альфа-Мед".



С подробной информацией о режиме работе и стоимости тестирования можно ознакомиться на сайтах и по телефонам данных организаций.



Отметим, тесты на антитела к COVID-19 проводятся для оценки возможного ответа организма на столкновение с вирусом. Нужно помнить о следующих особенностях применения экспресс-тестов в соответствии с рекомендациями производителей:



1. Экспресс-тесты рекомендуется использовать не ранее 3-го дня после появления клинических симптомов заболевания.

2. У пациентов, не имеющих клинических симптомов заболевания, рекомендуется проведение дополнительных клинических и лабораторных исследований.

3. При использовании экспресс-тестов необходимо строго придерживаться инструкции по применению.



Стоит отметить, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. Если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19.



Напомним, министерством здравоохранения Пермского края, совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора, при наличии у пациентов показаний, проводятся исследования образцов на COVID-19 методом ПЦР в лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"; ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница"; ГБУЗ "Пермская краевая станция переливания крови"; ГКУЗ ПК "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"; ГБУЗ ПК "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница"; регионального ГУФСИН; ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России.

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