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17:34 | 10.08.2020

Дмитрий Махонин: «Стройку социальных объектов держу на личном контроле»

Сегодня, 10 августа, врио губернатора региона Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в Дзержинский район Перми проинспектировал ход строительства нового детского сада на 360 мест по ул. Желябова, 16б в микрорайоне Парковый.

«Микрорайон активно застраивается в последние годы, в новые дома переезжают семьи с маленькими детьми. Поэтому возник серьезный дефицит мест в дошкольных учреждениях. Некоторые родители вынуждены возить детей в сады в другие районы города. Строительство детского сада на 360 мест, которое ведем в рамках нацпроекта «Демография», во многом решит эту проблему. К Новому году детский сад должен быть построен. Пока подрядчик идет в графике, затягивать сроки никто не позволит. Стройку «социалки» держу на личном контроле», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Дошкольное образовательное учреждение будет иметь специализированный уклон. В новом корпусе трехэтажного детского сада «Академия игры» создается современная среда для развития малышей. Пространство условно разделено на 5 образовательных кластеров, в соответствии с принятой классификацией игр: «Техномир» (различные виды конструирования, интерактивное и 3D-моделирование), «Познавариум» (экспериментирование, проведение опытов), «Мир творчества» (все виды искусства), «Речецветик» (речевое развитие, библиотека), «Олимпионик» (оздоровительно-спортивный блок).

По информации министерства строительства Пермского края, садик будет сдан до конца года. Сейчас готовность объекта составляет 43%. В настоящее время подрядчик ООО «Урал-Инвест» выполняет монтаж инженерных сетей, устанавливает окна, устраивает наружные монолитные лестничные клетки, штукатурит внутренние стены.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Общая сумма финансирования объекта составила 232,2 млн руб., из них 131,9 млн руб. направлены из федерального, 89,6 млн руб. – из краевого бюджета, 16,6 млн – средства муниципалитета.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» до конца года в Дзержинском районе планируется сдать еще один детский сад. В 2021 году в него смогут пойти еще 200 малышей. Таким образом, по инициативе врио губернатора и краевого правительства последовательно решается проблема доступности дошкольного образования в Дзержинском районе Перми.

Напомним, всего в этом году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 5 школ и 17 детских садов, из которых 4 дошкольных образовательных учреждения уже сданы.

© «Вечерние ведомости»

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