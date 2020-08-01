Коронавирус зафиксирован у жителей 11 территорий Прикамья

15:51 | 10.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 67 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (50), 4 — в Лысьвенском, 3 — в Соликамском городских округах. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Осинском ГО и Березниках. Кроме того, в Нытвенском, Краснокамском, Октябрьском, Горнозаводском ГО, Кунгурском и Куединском муниципальных районах зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6572 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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