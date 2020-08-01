В Прикамье возобновляется плановая госпитализация взрослого населения

14:58 | 10.08.2020

С 10 августа в Пермском крае в плановом режиме возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. Соответствующие изменения внесены в постановление о противоэпидемических мероприятиях в регионе главным государственным санитарным врачом по Пермскому краю.



Напомним, ранее врио губернатора Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций. При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае. С 5 августа в Прикамье в плановом режиме возобновилось проведение диспансеризации и профилактических медосмотров, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов.



«В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предстоит охватить профосмотрами более 1,071 млн жителей Пермского края. В это число входят как профосмотры несовершеннолетних, так и диспансеризация взрослого населения, изменения в которой коснулись возрастов прохождения, кратности и объемов исследований. Например, для разных категорий граждан появилась возможность чаще сдавать ЭКГ, измерять внутриглазное давление, проходить маммографию. В рамках диспансеризации пациенту будет предложен базовый или расширенный перечень медицинских исследований в зависимости от состояния его здоровья, пола и возраста. Упор на профилактику заболеваемости, выявление отклонений на стадии, когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья, ведь лечение болезни на ранних стадиях более эффективно», - рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.



Лица, которые не подпадают под прохождение диспансеризации, имеют возможность пройти профилактический медосмотр. Для работающих граждан законодательством предусмотрены регулярные периодические медосмотры, кратность и объем которых зависит от профессиональных вредностей.



Особое внимание обращено на доступность диспансеризации для сельского населения. Медосмотры жителей отдаленных сел проводят мобильные бригады с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением специалистов из Перми.



Ранее в Пермском крае возобновлена плановая госпитализация детей до 17 лет и реабилитация детского населения, в условиях дневного стационара, а также медосмотры спортсменов спортивных сборных команд и медицинские профилактические осмотры детей для оформления в детские дошкольные учреждения.



Напомним, для всех граждан посещение медицинских учреждений возможно при соблюдении правил:



- соблюдение социальной дистанции между пациентами не менее 1,5 метра, обязательное наличие перчаток и маски;



- запись пациентов осуществляется предварительно по телефону или по средствам электронной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут;



- прохождение медицинского поста на входе в учреждение с обязательной термометрией и осмотрами на наличие внешних признаков ОРВИ.

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