Для 101 школы Прикамья в рамках нацпроекта закупят современное цифровое оборудование

12:49 | 10.08.2020

Власти Пермского края объявили три аукциона с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Образование». Общая начальная максимальная цена контрактов составляет 306,4 млн руб.



В рамках двух аукционов Институт развития образования Пермского края планирует закупить комплекты средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций Прикамья. Закупки проводятся в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.



Напомним, Пермский край стал одним из первых регионов России, где уже в этом году по решению Правительства РФ начнется цифровизация образовательного процесса. Этому предшествовал конкурсный отбор на участие в ФП «Цифровая образовательная среда» (ЦОС), который регион успешно прошел в 2019 году. Благодаря проекту за два года школы и учреждения среднего профессионального образования Прикамья оснастят современной компьютерной техникой и сетевым оборудованием, а также подключат к единой информационно-сервисной платформе. Для этого регион получит более 200 млн руб. федеральных инвестиций.



Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, отмечая участие региона в проекте, подчеркивал, что ЦОС позволит организовать равные условия для качественного образования детей вне зависимости от их местонахождения, поскольку все его участники будут обеспечены доступом к учебным ресурсам: «Очень важно, чтобы у всех ребят в крае были одинаковые возможности для обучения».



В соответствии с объявленными аукционами, новые МФУ, ноутбуки и интерактивные доски поступят в 101 школу Прикамья в Краснокамском, Юсьвинском, Ильинском, Частинском, Кишертском, Гайнском, Кунгурском, Верещагинском, Бардинском, Кудымкарском, Кочевском, Краснокамском, Чердынском, Пермском, Куединском, Карагайском, Ординском и Октябрьском районах, а также в городах Добрянка, Чусовой, Горнозаводск, Чайковский, Оханск, Оса, Березники, Кизел, Кунгур, Чернушка, Лысьва, Соликамск, Гремячинск, Краснокамск, Красновишерск, Нытва, Губаха, Очер и Пермь.



Современная IT-техника должна быть поставлена в течение 60 дней с даты заключения договоров. Итоги аукционов планируется подвести 13 и 24 августа соответственно.



По данным регионального минзакупок, предметом третьего аукциона является поставка комплекса оборудования по естествознанию для оснащения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Среди закупаемого оборудования – современные микроскопы, фотоаппараты для лаборатории, анализатор размеров микро- и наночастиц, станция для жидкостной хроматографии, конфокальный спектрометр, световая комната для культивирования растений и другое специализированное оборудование для занятий естественно-научного профиля.



Победитель должен осуществить поставку в течение 120 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 25 августа. Оборудование предназначено для установки в Центре одаренных детей, проектирование которого идет в настоящий момент в Пермском крае.

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