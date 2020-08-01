В Пермском крае подтверждено 67 случаев COVID-19

12:43 | 10.08.2020

На 10 августа за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 67 случаев коронавируса, всего их стало 6572.



Выписаны из больниц 36 человек, всего выздоровели 4683 прикамца. Два человека умерли – оба не от COVID-19.



В России за сутки зафиксировано 5118 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 892 654.

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