Неделя в Перми будет холодной

12:33 | 10.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, дождь. Сегодня, 10 августа, днем в Перми будет около 15°C.



Завтра воздух прогреется до 19°C, осадков не ожидается. В среду, 12 августа, столбик термометра покажет 16°C. В четверг будет 17°C. В пятницу днем ожидается лишь 13°C, будет дождливо. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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