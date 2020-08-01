В субботу Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре

18:41 | 7.08.2020

8 августа Пермский губернский оркестр даст первый живой и открытый концерт в новом концертном сезоне. В качестве площадки выбран летний автотеатр у ТРК СпешиLove в Камской долине (ул. Спешилова, 114).

Любителей музыки ждут популярные джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов, танцевальные номера хореографической группы оркестра. Начало 8 августа в 20:00

Напомним, что на этой же площадке по пятницам и воскресеньям идут кинопоказы, работает фуд-зона. Въезд на площадку разрешен только на легковых автомобилях, ее вместимость – 200 авто. Покидать автомобили во время просмотра запрещено, еду можно заказать по телефону прямо в машину.

© «Вечерние ведомости»