За сутки в Пермском крае – 72 новых пациентов с коронавирусом

13:12 | 7.08.2020

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая COVID-19. 42 человека проходят лечение в стационарах, 30 на дому. Среди заболевших – 10 детей.

Общее число инфицированных в крае теперь составляет 6368.

За сутки зафиксировано 4 летальных исхода. Общее число умерших от COVID-19 выросло до 177. Еще 105 пациентов, скончавшихся от других заболеваний, были инфицированы коронавирусом.

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