Выходные в Перми будут прохладными

12:18 | 7.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 23°, переменная облачность. Сегодня, 7 августа, днем в Перми будет до 28°C, возможны дождь, гроза.

Завтра будет пасмурно, столбик термометра покажет 20°C. В воскресенье, 9 августа, воздух днем прогреется лишь до 15°C, будет дождливо. Такая же температура, по предварительным прогнозам, ожидается в понедельник.

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