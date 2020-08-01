Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре краевой столицы

17:12 | 6.08.2020

Уже в эту субботу, 8 августа, Пермский губернский оркестр даст первый живой и открытый концерт в новом концертном сезоне. Стать зрителями музыкальной программы пермяки и гости города смогут, приехав на концертную площадку у ТРК СпешиLove (ул. Спешилова, 114) – в летний автотеатр «Спеши в кино».



Напомним, 31 июля в Камской долине начал работу летний автотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов, а по субботам дают представления артисты. Программу еженедельных субботних концертов открыл Пермский академический Театр-Театр. Артисты исполнили для зрителей любимые фрагменты известных мюзиклов и спектаклей – «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе».



В эти выходные гостей ждет новая программа. 8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов: Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Свои танцевальные номера представит хореографическая группа Оркестра.



«Это очень важный и, без преувеличения, долгожданный для нас концерт. Мы все уже соскучились по живым выступлениям и эмоциям наших зрителей. Всё-таки музыкант, в первую очередь, создан для сцены, и без выступлений высокий профессиональный уровень поддерживать непросто»,- отметил художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.



Отметим, звук концерта будет передаваться через радиоприемник, а следить за изображением на экране позволят камеры прямой трансляции. Поддержать артистов после завершения выступления зрители смогут с помощью сигналов своих авто.



Напомним, что если по субботам на площадке организованы «живые» концерты, то по пятницам и воскресеньям идут кинопоказы. В эту пятницу - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры», воскресенье - «Мэри Поппинс, до свиданья».

© «Вечерние ведомости»