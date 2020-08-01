Пермь: новости дня
17:12 | 6.08.2020
Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре краевой столицы
Напомним, 31 июля в Камской долине начал работу летний автотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов, а по субботам дают представления артисты. Программу еженедельных субботних концертов открыл Пермский академический Театр-Театр. Артисты исполнили для зрителей любимые фрагменты известных мюзиклов и спектаклей – «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе».
В эти выходные гостей ждет новая программа. 8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов: Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Свои танцевальные номера представит хореографическая группа Оркестра.
«Это очень важный и, без преувеличения, долгожданный для нас концерт. Мы все уже соскучились по живым выступлениям и эмоциям наших зрителей. Всё-таки музыкант, в первую очередь, создан для сцены, и без выступлений высокий профессиональный уровень поддерживать непросто»,- отметил художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.
Отметим, звук концерта будет передаваться через радиоприемник, а следить за изображением на экране позволят камеры прямой трансляции. Поддержать артистов после завершения выступления зрители смогут с помощью сигналов своих авто.
Напомним, что если по субботам на площадке организованы «живые» концерты, то по пятницам и воскресеньям идут кинопоказы. В эту пятницу - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры», воскресенье - «Мэри Поппинс, до свиданья».
© «Вечерние ведомости»
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