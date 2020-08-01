В Прикамье COVID-19 диагностирован у жителей 13 территорий

16:35 | 6.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 69 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (55). Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Большесосновском муниципальном районе и Чердынском городском округе. Кроме того, в Верещагинском, Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском, Соликамском городских округах, Пермском, Кунгурском МР, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6296 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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