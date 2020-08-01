В Перми пройдут соревнования по стритболу

15:51 | 6.08.2020

22 и 23 августа на площадке спортивной школы «Искра» (улица Красноуральская, 37а) состоятся соревнования по уличному баскетболу 3x3. Прием заявок уже открыт.



Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, к участию приглашаются мужские и женские команды: юноши 2002 года рождения и старше, 2003-2005 годов рождения, 2006 года рождения и младше, девушки – 2005 года рождения и старше.



Соревнования проводятся 22 и 23 августа на площадке спортивной школы «Искра» (улица Красноуральская, 37а) в соответствии с правилами игры в баскетбол 3x3 ФИБА. Продолжительность для младшей группы – по 8 минут, для старшей группы – по 10. Подробное расписание игр для всех возрастных групп будет направлено участникам соревнования по электронной почте.



Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, перед проведением мероприятия врач проводит контроль температуры тела каждого участника. Нахождение на площадке допускается только при наличии масок и перчаток.



Заявки принимаются до 18:00 20 августа на электронную почту: oooalyansm@yandex.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8-902-79-16-846.

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