Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье опустился ниже 1

13:24 | 6.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 48 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6296. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 5 августа – 1,04).



Из 69 новых инфицированных – 16 мужчин, 42 женщины, 11 детей (3 мальчика и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 26 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 6 августа зафиксировано 175 летальных исходов от COVID-19. Еще 103 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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