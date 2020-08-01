В Прикамье зафиксировано 69 случаев COVID-19

13:10 | 6.08.2020

На 6 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 69 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 6296.



Выписаны 49 пациентов, всего выздоровели 4507 прикамцев. Четыре человека умерли: трое от коронавируса, один по другим причинам.



В России за сутки подтверждено 5267 случаев COVID-19, всего их стало 871 894.

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