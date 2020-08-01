На территории Прикамья разрешено проводить съемки кинофильмов

16:51 | 5.08.2020

Решением оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством врио губернатора региона Дмитрия Махонина разрешена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство фильмов на территории края. В процессе киносъемок они должны следовать рекомендациям по профилактике COVID-19 среди работников киноиндустрии, подготовленным Роспотребнадзором.



Данные правила предполагают обязательное соблюдение температурного и масочного режима для всех участников съемочной группы, а также регулярную дезинфекцию и проветривание помещений на площадке. При этом всем участникам съемочных групп необходимо пройти тестирование на COVID-19 за 2 дня до съемок. Съемки массовых сцен пока не допускаются.



В связи с этими послаблениями в ближайшее время могут начаться съемки пяти художественных фильмов («Одна», «Чук и Гек», «Фактор страха», «Бешенство», «Подельники») и трех документальных («Пермский край: портреты», «Вернувшийся домой», «Соседи»). Съемочные группы позитивно оценили решения оперштаба, отмечая, что для киноиндустрии очень важен сезонный фактор при натурных сьемках.

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