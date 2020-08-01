Коронавирус обнаружен у жителей 16 территорий Прикамья

14:15 | 5.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 16 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (30), 10 заболевших – в Березниках, 7 — в Соликамском городском округе. Еще 4 заразившихся вирусом обнаружены в Пермском муниципальном районе, 3 — в Ильинском городском округе. Кроме того, в Губахе, Верещагинском ГО и Частинском МР выявлено по 2 заболевших. В Кизеле, Кунгуре, Краснокамском, Красновишерском, Добрянском, Чердынском ГО, Кишертском и Сивинском МР зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6227 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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