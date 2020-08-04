В Пермском крае подтверждено 68 случаев коронавируса

12:52 | 5.08.2020

На 5 августа за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлено 68 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 6227.



Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 4458 прикамцев. Пять человек умерли: трое от коронавируса, двое по другим причинам.



В России за сутки зафиксировано 5204 случая COVID-19, из них 687 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 866 627 случаев коронавируса.

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