Дмитрий Махонин обсудил с министром культуры РФ реализацию проекта «Пермь-300»

12:36 | 5.08.2020

Во вторник, 4 августа, в Москве состоялась встреча министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев и представители правительства Прикамья.



Дмитрий Махонин рассказал министру о ключевых проектах Пермского края в сфере культуры: новой сцене Театра оперы и балета, новом здании для Художественной галереи, о развитии социокультурного пространства Завода Шпагина, а также программе сохранения объектов культурного наследия. Все они входят в проект «Пермь-300», посвященный юбилею краевого центра, который будет отмечаться в 2023 году. Дмитрий Махонин подчеркнул, что эти объекты являются наиболее значимыми для жителей региона, поэтому имеют статус приоритетных среди более 100, включенных в юбилейную программу.



Ольга Любимова выразила благодарность врио губернатора Прикамья за внимание к сфере культуры и бережное отношение к культурному наследию.



Отдельно стороны обсудили тему развития кинематографа, отметив успешный опыт рибейта в Пермском крае. Решение о возмещении затрат на кинопроизводство принимают члены региональной кинокомиссии под председательством Павла Лунгина. Ежегодно при ее поддержке в регионе снимается 3-4 фильма.



Дмитрий Махонин добавил, что для привлечения съемочных групп власти края планируют дополнительно привлекать в киноиндустрию частные инвестиции. А уже сегодня ведется активное благоустройство территории.



«Цель – использовать наши ландшафты, памятники архитектуры. К 300-летию Перми мы их преобразим, стараясь сохранить исторический облик, улицы купеческих городов и всё, что с этим связано», – пояснил Дмитрий Махонин.



«Мы, конечно, будем рады созданию удобного пространства. Но нужно подойти вдумчиво к этому вопросу. У нас есть Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Они могут рассказать вам, чего действительно не хватает отрасли, что будет востребовано у кинематографистов», – сказала глава Минкультуры России.



По итогам совещания глава Министерства культуры России выразила готовность содействовать в дальнейшем развитии культурных проектов на территории края. В свою очередь, Дмитрий Махонин пригласил министра в Пермский край, чтобы Ольга Любимова смогла лично ознакомиться со всеми представленными проектами.

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