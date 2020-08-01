«Горьковка» подвела итоги работы Летнего читального зала

17:15 | 4.08.2020

Ежегодно в июле Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького устраивает на площадке перед своим зданием Летний читальный зал. В этом году из-за пандемии коронавируса он прошел в онлайн-режиме.



С 1 по 31 июля сотрудники «Горьковки» подготовили для читателей 62 виртуальных мероприятия: выставки, презентации, обзоры редких и старинных изданий, полезные подборки книг, встречи с писателями, многое другое. Все материалы ежедневно публиковались на сайте https://www.gorkilib.ru/ и в соцсетях краевой библиотеки. В общей сложности их посмотрели более 500 человек. Особенной популярностью пользовался мастер-класс Натальи Красновой «Яркое настроение лета»: пермская художница показала, как можно легко и быстро освоить бумажную пластику.



«Это был новый опыт работы для сотрудников библиотеки. Мы наглядно убедились, что такой формат пользуется популярностью у наших читателей. За время работы виртуального Летнего читального зала было много отзывов от подписчиков, благодаривших за то, что даже во время пандемии наша библиотека продолжает делиться знаниями. В будущем мы сможем проводить мероприятия не только в офлайн, но и в онлайн-режиме», - поделилась заместитель директора Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького Марина Хабирова.



Те, кто пропустил какое-нибудь событие Летнего читального зала «Горьковки» или хочет сохранить себе полезную информацию, может найти полный перечень мероприятий Летнего читального зала с активными ссылками на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal3006.

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