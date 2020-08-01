Пермь: новости дня
14:54 | 4.08.2020
К 300-летию в Перми благоустроят долины малых рек
Он подразумевает комплексное благоустройство береговых территорий малых рек Перми: Егошихи и Данилихи, а также благоустройство Черняевского леса. К юбилею краевой столицы в 2023 году в долинах рек планируется организовать рекреационные зоны, а в Черняевском лесу – обустроить пешеходные и велодорожки.
«Важно проработать не только вопрос благоустройства долин малых рек, но и мероприятия по очистке водоемов. В связи с этим одной из основных задач станет разработка программы экологического развития и сохранения малых рек Перми», – отметил Дмитрий Махонин. Этим вопросом займется отраслевая рабочая группа, ответственная за реализацию проекта «Зеленое кольцо». В нее вошли представители профильных министерств и администрации Перми. По итогам заседания проект «Зеленое кольцо» включен в перечень ключевых мероприятий в рамках подготовки к юбилею.
Дмитрий Махонин поручил министру ЖКХ и благоустройства региона Андрею Кокореву вести разработку проекта с привлечением общественности и экспертов. Кроме того, должны быть сделаны все необходимые экологические экспертизы и инвентаризация объектов.
Малые реки Перми и Черняевский лес являются знаковыми местами для города. Река Егошиха протекает по историческому центру Перми. Именно здесь в 17 веке появились первые поселения, а в 1723 году началось строительство Егошихинского медеплавильного завода, с которого началось развитие Перми. В 19 веке на берегах реки Данилихи был основан первый в России фосфорный завод. Здесь проходила западная граница города. Черняевский лес является одним из крупнейших городских лесов Перми и располагается на территории двух районов: Дзержинского и Индустриального. Это одно из самых любимых мест отдыха и занятия спортом для пермяков.
Также в рамках проекта «Пермь-300» будут благоустроены городские парки и скверы. Врио губернатора дал поручение организовать обсуждение всех концепций по созданию парков и скверов в каждом районе Перми с его жителями. К 2023 году в каждом районе города планируется благоустроить по 2 парка или сквера.
Напомним, старт проекта «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли 104 объекта. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре прошлого года оргкомитет по подготовке 300-летия утвердил перечень приоритетных 15 объектов. По поручению Дмитрия Махонина в него были дополнительно включены преобразования 6 объектов культуры и спорта, а также проекты по развитию городской среды и 13 памятников архитектуры.
© «Вечерние ведомости»
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