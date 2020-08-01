Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,2%

13:29 | 4.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 61 человек проходит лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6159. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 3 августа – 1,0).



Из 71 нового инфицированного – 37 мужчин, 32 женщины, 2 ребёнка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 4 августа зафиксировано 169 летальных исходов от COVID-19. Еще 100 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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