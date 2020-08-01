С 5 по 7 августа в Перми пройдут городские ярмарки

12:59 | 4.08.2020

В них участвуют пермские товаропроизводители. Торговые места предоставляются бесплатно.



Как рассказали в МКУ «Пермский центр бизнес», ярмарки будут открыты в Ленинском районе по улице Попова, 61 (площадь перед Центральным рынком) и в Дзержинском районе по улице Мильчакова, 22. Время работы – с 12:00 до 20:00.



Жители города могут приобрести здесь товары на любой вкус – мясные и колбасные изделия, уникальные работы мастеров Пермского края, сувениры, поделки из дерева, вязаные игрушки, кондитерские изделия.



На сельскохозяйственных ярмарках должны соблюдаться требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача России. Так, организатор должен разместить торговые места на расстоянии не менее двух метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга, создать условия для обработки рук антисептиками, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.

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