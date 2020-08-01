В Прикамье выявлен 71 случай COVID-19

12:44 | 4.08.2020

На 4 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксирован 71 случай коронавируса, всего с начала пандемии – 6159.



Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 4415 прикамцев. Четыре человека умерли: трое от COVID-19, один от других причин.



В России за сутки подтверждено 5159 случаев коронавируса, общее количество инфицированных достигло 861 423.

© «Вечерние ведомости»