Дмитрий Махонин: «Экономика Прикамья открыта для европейских инвесторов»

12:40 | 4.08.2020

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на котором был презентован торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона. Участие в конференции приняли представители правительства Прикамья и краевых отраслевых организаций, а также представители крупных европейских компаний, работающих в России, члены Ассоциации.



По словам генерального директора АЕБ Тадзио Шиллинга, сотрудничество и дружеские отношения Пермского края и Ассоциации европейского бизнеса длятся более 10 лет. «Многие компании-члены Ассоциации уже локализованы в регионе, и их успешная работа является весомым доказательством благоприятного делового климата. На территории Пермского края расположены подразделения таких крупнейших компаний, как «Кнауф», «Ашан», «Хенкель», «Метро» и «Нестле». В настоящее время представителей европейского бизнеса интересуют меры поддержки, которые разработали региональные власти для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, а также последние нововведения, позволяющие инвесторам комфортно работать на территории края», – отметил он.



Врио губернатора региона Дмитрий Махонин рассказал, что сегодня в Прикамье принято не только три пакета мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей бизнеса, но и идет работа над региональным налоговым законодательством, которое трансформируется в целях поддержки инвесторов. «В краевой парламент уже внесен законопроект об инвестиционной налоговой льготе. Мы рассчитываем, что в сентябре он будет принят, – рассказал он. – Это означает, что мы создаем механизмы, когда инвесторы, вкладывая свои средства в регион, развивают производства и создают новые рабочие места, будут получать преференции по налогу на прибыль. Этим мы хотим сделать нашу экономику более привлекательной для инвесторов, мы открыты для них».



Дмитрий Махонин также напомнил, что сегодня на территории Пермского края уже действует механизм приоритетных инвестиционных проектов, которые получают серьезную административную поддержку. Кроме того, власти региона работают над вопросом создания Особой экономической зоны, резидентам и инвесторам которой будут предоставляться налоговые преференции.



«Мы готовы к любым инвестициям в сфере экологии, машиностроения, нефтегазохимии, деревопереработки, соответствующий потенциал и ресурсы у нас есть. Для того чтобы инвестору было комфортно работать, мы создали Агентство инвестиционного развития. Таким образом, задача, которую мы ставим перед собой, – сделать из Пермского края регион, который был бы максимально комфортен для привлечения инвестиций», – обратился к членам Ассоциации Дмитрий Махонин.



Стюарт Лоусон, член правления Ассоциации европейского бизнеса, директор «Сколково Венчурс», высоко оценил экономический потенциал региона, отметив его культурно-историческую составляющую. По его словам, однажды посетив Пермь и пермский балет, он навсегда влюбился в город, а его достопримечательности, события могут стать проводником культурного и туристического потенциала Прикамья в Европе. «Свое отношение к столице края, пермскому балету, природе Прикамья я смог передать через книги и фотоальманахи своим друзьям – топ-менеджерам крупных компаний и собственникам бизнеса. Затем они приезжали в Пермь и смогли выстроить здесь свои отношения с регионом», – отметил Стюарт Лоусон.



Отвечая на вопросы представителей Ассоциации и руководителей компаний, Дмитрий Махонин сообщил, что в настоящее время в регионе ведется работа над каталогом инвестиционных проектов. Он призван помочь европейскому бизнесу сориентироваться в многообразии потенциальных сфер для вложения инвестиций.



Напомним, по инициативе врио губернатора в Прикамье в дополнение к федеральным принято и реализуется три пакета мер поддержки. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших отраслей. В перечень пострадавших отраслей в регионе включены более 30 сфер деятельности, в них занято порядка 190 тыс. чел. Объем господдержки со стороны Пермского края – более 1 млрд руб.



Кроме того, для привлечения инвесторов в крае разработаны две налоговые льготы. Это инвестиционный вычет – механизм, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение основных средств. Механизм будет действовать до конца 2027 года. А также пониженная ставка налога на прибыль в размере 10% для региональных инвестпроектов. Механизм будет действовать до конца 2028 года.

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