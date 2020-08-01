Более 1000 доноров Прикамья сдали кровь в ходе июльских выездных акций

12:23 | 4.08.2020

Пермская краевая станция переливания крови провела в июле 20 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях края. Это стало возможным благодаря поэтапному ослаблению режима самоизоляции и восстановлению выездной работы донорской службы. Всего врачи приняли более 1000 доноров. Для безопасности граждан на всех временных пунктах сдачи крови были усилены меры по санобработке, вентилированию, действовал масочный режим и другие меры для противодействия распространению коронавируса.



Напомним, по инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина в Пермском крае на период режима строгой самоизоляции был принят ряд мер поддержки. Это позволило в кратчайшие сроки восполнить банк крови.



«Спасибо донорам, которые традиционно сдают кровь и спасают человеческие жизни и здоровье! Сегодня это особенно важно: скоро начнутся плановые операции – потребность в крови очень высокая. Сегодняшняя акция и создана как раз для того, чтобы как можно больше людей поняли, что, отдав малую частичку себя, можно спасти другую жизнь», – ранее подчеркивал Дмитрий Махонин.



По данным Службы крови в Пермском крае, в августе выездные акции продолжатся. В первой половине месяца донация будет организована в Юсьве, Кудымкаре, Зарубино. Дни донора также пройдут для сотрудников крупных предприятий. На сайте https://pkspk.ru/new/ в разделе «Выездная деятельность» есть подробная информация о каждом мероприятии и условиях приема доноров.



Сдать кровь может любой совершеннолетний житель Пермского края, не имеющий проблем со здоровьем и противопоказаний к донорству (беременность, прием антибиотиков, прививки, нанесение татуировки, лечение иглоукалыванием и др.). Основные условия – вес не меньше 54 кг и отсутствие переутомления.



Как отмечают в Службе крови Прикамья, при посещении пункта заготовки крови рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности в местах скопления людей в условиях сезона инфекционных заболеваний: чаще мыть (дезинфицировать) руки, не прикасаться незащищенными руками к потенциально загрязненным поверхностям (дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.) – использовать перчатки, одноразовые салфетки; стараться не прикасаться к лицу, использовать медицинские маски.



«Решение стать донором может спасти несколько жизней, поскольку кровь при заготовке разделяется на отдельные компоненты», – подчеркивают в Службе крови Пермского края.



Отметим, вне зависимости от работы выездных бригад прием доноров ведется и в стационарных условиях в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.



Напомним, краевая станция переливания Прикамья обеспечивает компонентами крови 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает Кудымкар и 6 районов.

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