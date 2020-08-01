В Прикамье стартовала первая смена дистанционного технолагеря для подростков

19:00 | 3.08.2020

Сегодня, 3 августа, стартовала первая смена уникального дистанционного лагеря технической направленности «Научный онлайн-центр» (НОЦ). Его участники – ребята 14-18 лет со всего Пермского края.



К обучению в лагере приступили 50 школьников Прикамья, среди которых есть дети, находящиеся в группе риска социально опасного положения. Длительность смены составит 14 дней.



Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности современного образования на всей территории региона. У детей из муниципалитетов должны быть такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице.

В НОЦ детей ждет цикл познавательных лекций, онлайн-встречи с интересными гостями. Так, спикерами на деловых завтраках выступят Валерия Скворцова, сотрудник лаборатории Иннополис, победитель конкурса «Умник-2020» и «Лучшие инновационные идеи Татарстана», занимается робототехникой, Дмитрий Тимшин, сотрудник-разработчик интернет-магазина Ozon, и преподаватель пермской школы дизайна «Точка» Никита Семёнов. Эксперты расскажут о своей работе, перспективах сферы.



Для занятий ребятам выдали специальный комплект KvantoBox с набором комплектующих и расходных материалов для участия в сессиях и мастер-классах дистанционного лагеря и сувенирной продукцией.



В рамках лагеря участники подготовят исследовательские проекты по темам «Мир в проекции», «Космическая теплица», «Автономный робот-исследователь».



Организатором лагеря в онлайн-формате выступил детский технопарк «Кванториум Фотоника». По словам руководителя технопарка Павла Кренделя, дистанционный лагерь поможет не только погрузиться в мир цифровых технологий, но и найти отличное развлечение на лето: «Сейчас – это лучшее время для саморазвития и поиска новых интересов. И мы готовы помочь ребятам в этом непростом деле».



Проект реализуется при поддержке министерства образования и науки Пермского края, ПАО «ПНППК», ГУ ДО Пермский краевой центр «Муравейник», Группы предприятий «ПЦБК».



Комплект KvantoBox включает: конструктор для сборки микроскопа, набор для сборки автономной теплицы, элементы альтернативных источников энергии для сборки мобильного работа, набор для сборки квадрокоптера, расходные материалы для участия в МК и др.

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