За сутки коронавирус обнаружен у жителей 15 территорий Прикамья

16:11 | 3.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 70 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (43), 6 заболевших – в Пермском муниципальном районе. Еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в городском округе Березники и Добрянском ГО. Кроме того, в Верещагинском, Соликамском, Горнозаводском и Гремячинском городских округах зафиксировано по 2 заболевших. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в городских округах: Кизел, Губаха, Кудымкар, а также Нытвенском, Лысьвенском, Чердынском ГО и Ординском муниципальном округе.



Всего в Пермском крае выявлено 6088 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

© «Вечерние ведомости»