В пермских МФЦ стартовала благотворительная акция «Выздоравливай, малыш»

15:39 | 3.08.2020

С 3 августа по 14 сентября в многофункциональных центрах Пермского края проводится акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах.



Как поясняют организаторы благотворительной акции, дети-сироты находятся в медучреждениях под присмотром нянь из службы заботы фонда «Дедморозим» — больничных мам. Но, помимо заботы, им необходимы средства гигиены. Предметы первой необходимости для малышей в больницах — это подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки с ограничителями и диски. Пригодятся и продукты питания: детское пюре, PediaSure малоежка в бутылочках.



Стоит отметить, что благотворительная акция по сбору средств гигиены проводится в пермском МФЦ совместно с фондом уже третий год подряд. В прошлом году общими усилиями пермяков было собрано более 4 тысяч подгузников, сотни упаковок с влажными салфетками, ватными дисками и палочками, впитывающие пеленки, детское питание, средства для купания, ранозаживляющие пластыри, очищающая пена, присыпки и даже погремушки. Собранной продукции подопечным больничных мам хватило на несколько месяцев.



«В этом году сроки проведения акции нам пришлось сдвинуть из-за пандемии, поскольку длительный период времени отделения «Мои Документы» работали в ограниченном режиме. Но малышам, оставшимся без родителей, нужна помощь несмотря ни на что. Поэтому мы надеемся, что неравнодушные пермяки, также как в предыдущие годы, примут в сборе самое активное участие», - рассказали в пресс-службе краевого МФЦ.



Если вы хотите помочь малышам выздоравливать, приносите любое количество средств гигиены или детского питания в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. По завершении акции вся собранная продукция будет передана благотворительному фонду «Дедморозим», а оттуда попадет к детям-сиротам в больницах.



Получить более подробную информацию об акции можно по телефону горячей линии 270 08 70.



Полный отчёт о результатах сбора будет опубликован на сайте https:// dedmorozim.ru.



Адреса филиалов МФЦ Пермского края можно посмотреть на сайте учреждения http://mfc-perm.ru/.

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