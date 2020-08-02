Пермский университет получил дополнительные бюджетные места для текущей приемной кампании

14:11 | 3.08.2020

Минобрнауки РФ завершило процесс распределения дополнительных бюджетных мест. В 2020/21 учебном году бюджетная форма обучения станет доступна ещё для 93 поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ПГНИУ. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.



Все дополнительные места выделены на очную форму обучения: 90 мест — на программы бакалавриата и специалитета, 3 места — на программы магистратуры.



Больше всего мест получил механико-математический факультет. Этот факультет сможет принять на 28 абитуриентов больше. Возможности бюджетного обучения расширились по таким направлениям, как «Прикладная математика и информатика» (+6 мест), «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (+7 мест), «Информационные системы и технологии» (+7 мест).



Кроме этого, механико-математический факультет открывает набор на обучение по новой программе «Фундаментальные математика и механика». На эту специальность Минобрнауки РФ выделило шесть бюджетных мест.



Контрольные цифры приема философско-социологического факультета изменились на пяти направлениях из девяти. «Психология», «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности», «Социология», «Организация работы с молодежью» — по всем этим программам обучения факультет в сумме примет 23 абитуриента дополнительно.



Благодаря распределению дополнительных мест в этом году откроется бюджетный набор по направлениям «Государственное и муниципальное управление» (+4 места) и «Экономическая безопасность» (+2 места).



В магистратуре три дополнительных бюджетных места были распределены между направлениями подготовки механико-математического факультета («Прикладная математика и информатика» и «Математика и компьютерные науки») и философско-социологического («Организация работы с молодежью»).



«В 2021 году в целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест на 9%. Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% по сравнению с 2020 годом – по IT-специальностям», — прокомментировал итоги распределения бюджетных мест министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.



Глава ведомства также добавил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года. Начиная с этого года фокус при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.

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