Пермь: новости дня
14:11 | 3.08.2020
Пермский университет получил дополнительные бюджетные места для текущей приемной кампании
Все дополнительные места выделены на очную форму обучения: 90 мест — на программы бакалавриата и специалитета, 3 места — на программы магистратуры.
Больше всего мест получил механико-математический факультет. Этот факультет сможет принять на 28 абитуриентов больше. Возможности бюджетного обучения расширились по таким направлениям, как «Прикладная математика и информатика» (+6 мест), «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (+7 мест), «Информационные системы и технологии» (+7 мест).
Кроме этого, механико-математический факультет открывает набор на обучение по новой программе «Фундаментальные математика и механика». На эту специальность Минобрнауки РФ выделило шесть бюджетных мест.
Контрольные цифры приема философско-социологического факультета изменились на пяти направлениях из девяти. «Психология», «Клиническая психология», «Психология служебной деятельности», «Социология», «Организация работы с молодежью» — по всем этим программам обучения факультет в сумме примет 23 абитуриента дополнительно.
Благодаря распределению дополнительных мест в этом году откроется бюджетный набор по направлениям «Государственное и муниципальное управление» (+4 места) и «Экономическая безопасность» (+2 места).
В магистратуре три дополнительных бюджетных места были распределены между направлениями подготовки механико-математического факультета («Прикладная математика и информатика» и «Математика и компьютерные науки») и философско-социологического («Организация работы с молодежью»).
«В 2021 году в целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест на 9%. Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% по сравнению с 2020 годом – по IT-специальностям», — прокомментировал итоги распределения бюджетных мест министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Глава ведомства также добавил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года. Начиная с этого года фокус при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:08 | 3.08.2020
На Среднем Урале пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи
15:00 | 3.08.2020
В Перми пройдут «горячие линии» о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного действия
14:46 | 3.08.2020
Десять семей работников АО «Святогор» получили ключи от коттеджей
14:31 | 3.08.2020
Дмитрий Махонин поручил создать в Прикамье реестр типовых проектов ферм на 200-400 голов скота
14:25 | 3.08.2020
Убившему двух девушек екатеринбуржцу грозит пожизненное заключение
14:11 | 3.08.2020
Пермский университет получил дополнительные бюджетные места для текущей приемной кампании
14:04 | 3.08.2020
На свердловской трассе в ДТП погибли два человека
14:03 | 3.08.2020
В Прикамье сданы еще две дороги по нацпроекту
13:47 | 3.08.2020
Продлен режим самоизоляции для пожилых свердловчан
13:23 | 3.08.2020
В «Магнит Косметик» в Екатеринбурге неизвестные разбили окно
13:14 | 3.08.2020
Пермякам напоминают о важности проверки газового оборудования
13:05 | 3.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 89 новых случаев коронавируса
13:02 | 3.08.2020
Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 107 человек
12:59 | 3.08.2020
Еще 4 свердловчанина скончались от коронавируса
12:59 | 3.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,0
12:56 | 3.08.2020
В России выявили 5394 новых случая коронавируса
12:54 | 3.08.2020
Число больных коронавирусом на Среднем Урале достигло 21 179
12:54 | 3.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса
12:51 | 3.08.2020
Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов регионального бюджета
12:37 | 3.08.2020
Свердловчанина обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ
12:27 | 3.08.2020
Погода в Перми будет переменчивой
12:23 | 3.08.2020
В Екатеринбурге начальник райотдела полиции подал в суд на УМВД
12:13 | 3.08.2020
На Урале школьник на квадроцикле врезался в дерево
11:54 | 3.08.2020
Свердловское Минприроды оспорило решение суда по продаже 74 гектар леса в частные руки
11:38 | 3.08.2020
В Нижнем Тагиле объявили в розыск двухлетнюю девочку
11:15 | 3.08.2020
В Академическом ночью сгорела LADA Priora
10:37 | 3.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
10:05 | 3.08.2020
Екатеринбуржца отправили в колонию за поджог автомобиля
09:48 | 3.08.2020
Огромный ангел-хранитель флоры появился в Екатеринбурге
09:30 | 3.08.2020
В столице Урала стартует третий этап опрессовок
09:14 | 3.08.2020
Под Екатеринбургом пропал 45-летний мужчина
20:48 | 2.08.2020
Под Тугулымом пресекли незаконную рубку леса и поймали нарушителей