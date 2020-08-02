Пермь: новости дня
14:03 | 3.08.2020
В Прикамье сданы еще две дороги по нацпроекту
Длина участка шоссе Космонавтов – 1,1 км. Подрядчик отремонтировал его за две недели и сдал раньше срока. В дневные часы эта трасса очень загружена, поэтому ремонтные работы велись по ночам. Теперь от улицы Свиязева до реки Мулянки уложен асфальт толщиной 5 см, причем по новой, бесколейной технологии. Общая площадь покрытия – 18 тысяч кв. метров.
Как рассказал Алексей Ширинкин, главный инженер подрядной организации ИП Варов П.Н., на фрезерование старого асфальта ушло четыре ночных смены, укладка нового заняла пять смен: «Наша лаборатория выезжала на объект и всё проверила: толщину покрытия, водонасыщение. Все показатели в норме. Позже приезжала лаборатория заказчика, КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Эксперты также взяли пробы, которые показали, что все показатели соответствуют нормам».
В приемке дороги приняли участие представители регионального минтранса, Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, общественники и депутаты.
Заместитель председателя краевого парламента Алексей Золотарев подчеркнул, что техническая документация выполнена по всем требованиям: «Лабораторные исследования, которые делали и заказчик, и подрядчик, подтвердили, что работы выполнены на совесть».
Общественная палата также проверила качество ремонта. Эксперт Общественной палаты по ремонту дорог и благоустройству дворов Даниил Бахарев рекомендовал подрядчику пролить соединительные швы; других вопросов не возникло.
Вторым региональным объектом, сданным в рамках нацпроекта БКАД, стала автодорога «Пермь – Березники» в Добрянском городском округе. Пятикилометровый участок начинается от автобусной остановки «Пальники». Трасса загруженная: это главная магистраль, по которой автомобили попадают на Восточный обход Перми; здесь ездят и дачники, и жители Добрянки, Полазны, Березников, Лысьвы, Чусового, Горнозаводска.
Подрядчик ООО «АртИнвестГрупп» сдал объект на месяц раньше срока – по контракту приемка должна была состояться 31 августа. Здесь асфальт также уложен по новому ГОСТу. Стоимость работ – 46,56 млн руб. Как рассказал заместитель генерального директора ООО «АртИнвестГрупп» Сергей Демьянчук, на участке дороги заменили 48 тысяч кв. метров покрытия, устранили ямочность и остаточную колейность, уложили устойчивый к образованию колеи асфальтобетон ЩМА-16, нанесли разметку: «Работы завершили раньше срока, чтобы не создавать заторы, а также перейти на дальнейшие ремонты дорог».
Напомним, все объекты, ремонтируемые в Прикамье по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на личном контроле врио губернатора Дмитрия Махонина.
В 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют 35 объектов – это более 80 км. Еще 20 дорог будут приведены в порядок за счет экономии средств от проведения конкурсных процедур. Из бюджетов всех уровней на дороги нацпроекта выделено в этом году более 2,1 млрд руб.
© «Вечерние ведомости»
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