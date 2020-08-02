Пермь: новости дня
12:59 | 3.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,0
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6088. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 августа – 1,01).
Из 70 новых инфицированных – 16 мужчин, 52 женщины, 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также зафиксировано 9 летальных исходов: 7 пациентов умерли от COVID-19, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 3 августа зафиксировано 166 летальных исходов от COVID-19. Еще 99 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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